Incendio nella notte in una casa a a Cessalto Teviso | morta una donna il marito riesce a salvarsi

Nella notte a Cessalto, in provincia di Treviso, un incendio ha coinvolto un’abitazione di via Bidoggia. Le fiamme hanno interessato dapprima la cucina e si sono propagate all’intera casa. All’interno dell’edificio si trovavano una coppia: la donna è deceduta, mentre il marito è riuscito a mettersi in salvo. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Il rogo a Cessalto, in provincia di Treviso, all'interno di un'abitazione di via Bidoggia. Per cause ancora da accertare un incendio ha interessato inizialmente la cucina e poi il resto della casa, dove vivevano marito e moglie.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Grosseto: incendio nella notte in una casa. Soccorsa una donna. Evacuati i vicini Incendio in casa, 85enne riesce a salvarsiUn incendio divampato nella notte ha devastato un’abitazione nel rione San Paolo, a Licata. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Maxi incendio nella fabbrica alle porte di Milano: cosa dicono le analisi sui campionamenti dell’aria; Incendio nella notte: auto in sosta distrutta dalle fiamme; INCENDIO SCOPPIATO NELLA NOTTE IN UNA PIZZERIA A PORTO AZZURRO. Incendio nella notte in una casa a a Cessalto (Teviso): morta una donna, il marito riesce a salvarsiIl rogo a Cessalto, in provincia di Treviso, all’interno di un’abitazione di via Bidoggia. Per cause ancora da accertare un incendio ha interessato inizialmente la cucina e poi il resto della casa, do ... fanpage.it Incendio in casa nella notte: donna muore carbonizzata, salvo il maritoLa tragedia in via Bidoggia a Cessalto: l'allarme poco prima delle 6. Intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Motta di Livenza, San Donà, Conegliano, Treviso oltre ai carabinieri che ora i ... trevisotoday.it L’incendio è divampato intorno a mezzanotte e mezza e ha interessato materiale destinato al riciclo. Sul posto squadre da Bolzaneto e dalla Centrale con autobotti e carro aria - facebook.com facebook Bosco ferito: le devastanti immagini dal drone dell’incendio del Monte Faeta. Polmone verde in cenere x.com