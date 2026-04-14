Da questa sera in TV, il canale 7 Cinema presenta il ciclo American Gere, dedicato a Richard Gere. La programmazione include dieci film dell’attore statunitense, trasmessi in diverse serate. La selezione mostra alcuni dei suoi titoli più noti, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire un percorso tra le sue interpretazioni più significative. La programmazione si svolge nel corso delle prossime settimane, con orari variabili.

Ci sono attori che recitano. E poi ci sono quelli che, semplicemente entrando in scena, cambiano la temperatura della stanza. Richard Gere appartiene a questa seconda categoria: presenza, ritmo, magnetismo puro. Non è solo carisma, è qualcosa di più preciso, quasi misurabile. Lo aveva capito bene Paul Schrader ai tempi di American Gigolò, quando gli disse di studiare Alain Delon. «Guarda come cammina. Sa che la stanza è un posto migliore solo perché lui è entrato». Non era una frase a effetto. Era un consiglio essenziale. Da martedì 14 aprile La7 Cinema celebra proprio quel tipo di presenza con un ciclo dal titolo American Gere. Cinque serate evento, ogni martedì fino al 12 maggio, con doppio appuntamento tra prima e seconda serata.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La 7 Cinema dedica il ciclo American Gere a Richard Gere con 10 film da non perdere da stasera in tv. Eccoli e quando vanno in onda

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