Una donna è stata ripresa mentre camminava da sola di sera, usando un’app di videocall attiva. La strada è quasi deserta, con poca illuminazione, e i suoi passi risuonano distintamente nel silenzio. La scena mostra un momento di sicurezza personale attraverso l’uso della tecnologia, in un contesto di strade poco affollate e buie.

È TARDI, la strada è buia e quasi vuota. I passi risuonano più del solito, ogni rumore sembra essere sempre troppo vicino. Non è una paura precisa, piuttosto una sensazione sottile: quella di essere più esposti, fragili e vulnerabili proprio mentre si è da soli. In questi momenti, a fare la differenza è la consapevolezza che, in caso di necessità, qualcuno c’è e può intervenire. Non un algoritmo, ma un team di persone e in carne e ossa, che rispondono, guardano, ascoltano – in collegamento tramite videocall – e possono accompagnare la persona lungo il percorso. Il servizio non sostituisce le emergenze, ma colma quella sorta di spazio vuoto tra sicurezza percepita e sicurezza reale, trasformando un tragitto qualsiasi in un itinerario realmente condiviso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In strada senza paura con l’app di videocall

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