Il medico ginecologico Claudio Crescini ha presentato il suo nuovo libro, sottolineando che in sala parto non basta essere tecnicamente competenti. Crescini ha evidenziato l’importanza di empatia e umanità durante il parto, aspetti fondamentali che devono accompagnare le competenze mediche. La presentazione si terrà venerdì 12 giugno nella sala Galmozzi di via Tasso a Bergamo.

Bergamo. “Per lavorare bene in sala parto non è sufficiente essere tecnicamente competenti”. È questo il cuore pulsante del nuovo libro del dottor Claudio Crescini, medico ginecologico, sarà presentato venerdì 12 giugno nella sala Galmozzi di via Tasso. Un’opera che sceglie deliberatamente di non presentarsi come un manuale operativo, bensì come un invito intimo e profondo a riflettere su chi siamo nel momento in cui assistiamo a un evento così delicato, speciale e unico come la nascita. Accompagnare una donna in questo percorso richiede una competenza che va ben oltre la tecnica. Serve empatia, umanità e una profonda capacità di comprensione, ma anche la ricerca di un equilibrio fondamentale tra la dedizione professionale e la vita privata, indispensabile per non lasciarsi sopraffare dal burnout. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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In sala parto servono anche empatia e umanità: Claudio Crescini presenta il suo nuovo libro

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