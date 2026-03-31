Verrà presentato giovedì 2 aprile 2026 a Palermo il nuovo libro di Claudio Clini, intitolato “Le stanze del duce”. L’evento si terrà alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli di via Cavour, 133. L’opera affronta temi legati agli intrighi, ai segreti inconfessabili e ai giochi di potere durante il ventennio nero. Clini è scrittore, medico e docente universitario.

Intrighi, segreti inconfessabili e giochi di potere nel ventennio nero. Sarà presentato giovedì 2 aprile 2026 a Palermo alle ore 18, alla libreria Feltrinelli (via Cavour, 133), il nuovo libro di Claudio Clini, scrittore, medico e docente universitario che con “Le stanze del duce” (Marlin editore) si cimenta con il noir storico. A dialogare con l’autore, ci saranno il giornalista Francesco Terracina e Michele Vullo. Ambientato a Bologna durante il fascismo tra polizia segreta e progetti di eliminazione dei deviati, il libro è un’immersione nel cuore di tenebra degli esseri umani per raccontare con una prosa chirurgica “la verità più disturbante: la rappresentazione del male che si traveste da bene” (Filippo La Porta). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - “Le stanze del duce”: Claudio Clini presenta il nuovo libro a Palermo

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