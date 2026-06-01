in provincia superati i 500 iscritti

In provincia, il numero di iscritti ha superato i 500. La formazione politica ha dichiarato che, per ora, non sono previste alleanze, anche se il piano è di partecipare alle prossime elezioni comunali e politiche. La presenza alle consultazioni sarà quindi garantita, con obiettivi ancora da definire. La decisione di non stringere accordi ora permette di valutare le strategie future, in vista delle consultazioni elettorali programmate per il prossimo anno.

"E’ presto per parlare di alleanze, vedremo più avanti ma il prossimo anno vogliamo essere presenti sia alle elezioni comunali che alle politiche". Annamaria Frigo, responsabile nazionale del tesseramento di Futuro Nazionale e consigliere comunale a Bagni di Lucca, traccia un bilancio dei primi tre mesi di attività del neomovimento guidato dal generale Vannacci. "Respiriamo un’aria di grande entusiasmo, Vannacci era a Verona e sul Garda in questi giorni e ha radunato migliaia di persone, a Vigevano ha trovato una piazza piena, ovunque vada le sale sono sempre piccole per ospitare tutti coloro che lo vogliono sentire: tanto entusiasmo e tanti giovani che si stanno avvicinando". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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