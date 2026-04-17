La XXXIII Coppa della Primavera, gara di slalom automobilistico organizzata dall’Automobile Club Salerno, si svolgerà tra il 18 e il 19 aprile 2026 nella Costiera Amalfitana. Sono già oltre 70 gli iscritti alla competizione, che si disputerà tra Furore e Agerola. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, richiama appassionati e partecipanti da diverse regioni italiane. La gara prevede due giornate di prove e sfide lungo il percorso scelto.

Sale l’attesa per la XXXIII Coppa della Primavera, la storica gara di slalom automobilistico organizzata dall’ Automobile Club Salerno, in programma tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 nello scenario unico della Costiera Amalfitana. Saranno 78 i piloti iscritti alla competizione, che anche quest’anno porterà in strada alcuni dei principali protagonisti della specialità. La manifestazione conferma così il proprio richiamo sportivo e turistico, con un percorso che partirà da Furore e si concluderà ad Agerola, dove sono previsti parco chiuso e premiazione. Una gara tra sport e panorama. La Coppa della Primavera si rinnova in uno dei contesti paesaggistici più affascinanti d’Italia, offrendo agli appassionati la possibilità di assistere alle evoluzioni dei piloti lungo un tracciato che domina la Costa d’Amalfi.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Coppa della Primavera 2026, superati i 70 iscritti per lo slalom Furore-Agerola

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