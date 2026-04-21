Il numero uno del Mossad | uccisi dall’Iran e non dalla tempesta gli 007 israeliani e italiani che naufragarono nel Lago Maggiore nel maggio 2023

Secondo quanto comunicato dal capo del Mossad, gli agenti segreti israeliani e italiani coinvolti nel naufragio nel Lago Maggiore lo scorso maggio non sarebbero deceduti a causa della tempesta, come si era ipotizzato, ma sarebbero stati uccisi dall’Iran. Tra le persone coinvolte ci sarebbero un agente israeliano e due italiani, tutti presenti sulla barca affondata il 28 maggio. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulle circostanze di queste morti.

L’agente segreto israeliano “M” e con lui gli agenti segreti italiani Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi sarebbero stati uccisi dall’Iran e non dalla tempesta che travolse nel lago Maggiore la barca su cui si trovavano il 28 maggio 2023. Lo ha svelato durante la cerimonia della Giornata del ricordo il direttore del Mossad, David Barnea. Secondo quanto riporta il Jerusalem Post, Barnea per la prima volta da tre anni ha ufficializzato che l’agente israeliano che si trovava su quella barca « è stato ucciso all’estero durante operazioni contro l’Iran ». Secondo Barnea l’agente “M”, di cui non è mai stato svelato il vero nome, avrebbe lavorato per preparare l’operazione contro l’Iran in atto in queste settimane.🔗 Leggi su Open.online

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Il capo del Mossad ricorda l’agente morto nel lago Maggiore: “Lavorò contro l’Iran, caduto mentre svolgeva la sua missione”Era un incontro tra agenti dei servizi segreti e, con ogni probabilità, erano impegnati in un’azione per contrastare l’Iran.

L’agente del Mossad morto sul Lago Maggiore lavorava a operazione contro l’IranA rivelarlo, per la prima volta, il direttore del Mossad, David Barnea durante la cerimonia per la Giornata del Ricordo.

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Oggi, nel Giorno del Ricordo, il capo del Mossad ha ricordato il funzionario M., caduto nell’incidente sul Lago Maggiore tre anni fa assieme a due colleghi dell’Aise, rivelando il suo ruolo centrale nelle attività contro l’Iran. Su Strategikon ( @Linkiesta) x.com