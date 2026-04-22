Il circuito nazionale di tennis conta oggi cento tornei, raddoppiando rispetto all’anno precedente, con le Marche che si distinguono particolarmente. Il settore del tennis in carrozzina continua a crescere, con il numero di tesserati che si è raddoppiato in un solo anno. Questo movimento, meno visibile delle competizioni internazionali, rappresenta comunque una parte importante del panorama tennistico italiano.

C’è un tennis che non finisce nelle classifiche mondiali né nelle prime pagine dei giornali, ma che racconta forse meglio di ogni altra cosa il senso più profondo di questo sport. È il wheelchair tennis, il tennis in carrozzina, e nelle Marche sta muovendo passi sempre più concreti. Il secondo raduno regionale, svoltosi a Porto Sant’Elpidio, ha riunito gli atleti marchigiani sotto la guida di Alessandro Paoletti — consigliere del Comitato Regionale FITP Marche — e del maestro locale Marco Birrilli, punto di riferimento tecnico sul campo. Porto Sant’Elpidio non è stata scelta a caso. Il Nuovo Circolo Tennis della città ha già dimostrato la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il circuito nazionale conta oggi cento tornei, il doppio rispetto al 2023. E le Marche brillano. Wheelchair, il tennis in carrozzina cresce ancora. Il numero dei tesserati raddoppiato in un anno

Notizie correlate

Leggi anche: Tennis in carrozzina: l’eccellenza nazionale per il terzo memorial “Massimo Greco”

L’economia del volley a Catania: in crescita il numero dei tesserati ma rimane il nodo delle struttureMentre l'Italia del volley colleziona ori e trofei internazionali, a Catania il movimento cresce nei numeri ma fa fatica a conquistare la scena.