In piazza Cittadella è stata smontata anche la gru

La gru installata in piazza Cittadella è stata rimossa oggi, 1° giugno, segnando il completamento della fase di smantellamento dell’area di cantiere. La piazza è ora interamente riconsegnata al Comune di Piacenza, che ha avviato le operazioni di rimozione delle strutture temporanee. La rimozione della gru rappresenta un passaggio chiave nel processo di restituzione dello spazio pubblico alla città.

Nella giornata di oggi, lunedì 1° giugno, si è proceduto allo smontaggio della gru in piazza Cittadella, facendo un altro passo dunque nelle operazioni di smantellamento dell’area di cantiere da poco rientrata nella piena disponibilità del Comune di Piacenza. La riconsegna formale da parte. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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