Il Comune si riprende piazza Cittadella via la gru entro due settimane | Ora ridiamola ai piacentini

Il Comune ha deciso di riprendere il controllo su piazza Cittadella e ha annunciato che la gru verrà rimossa entro due settimane. La piazza, che era rimasta inattiva per più di dieci anni, ora tornerà accessibile ai cittadini. La decisione segue un lungo periodo di stallo e di lavori interrotti, che hanno lasciato l’area in uno stato di sospensione. Le autorità intendono ripristinare l’uso pubblico dello spazio nel più breve tempo possibile.

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