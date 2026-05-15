Il Comune si riprende piazza Cittadella via la gru entro due settimane | Ora ridiamola ai piacentini

Da ilpiacenza.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha deciso di riprendere il controllo su piazza Cittadella e ha annunciato che la gru verrà rimossa entro due settimane. La piazza, che era rimasta inattiva per più di dieci anni, ora tornerà accessibile ai cittadini. La decisione segue un lungo periodo di stallo e di lavori interrotti, che hanno lasciato l’area in uno stato di sospensione. Le autorità intendono ripristinare l’uso pubblico dello spazio nel più breve tempo possibile.

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«Per oltre un decennio piazza Cittadella è rimasta ferma, bloccata in una situazione che sembrava impossibile da sbloccare davvero. In questi anni si sono accumulate discussioni, polemiche, contenziosi ma senza che si arrivasse mai a una soluzione concreta capace di restituire pienamente questo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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