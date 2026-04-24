Valeria Scommegna, insegnante con disabilità, ha ritrovato la sua sedia a rotelle dopo che era stata smontata e nascosta in un solaio. La Polizia, intervenuta a Milano, l’ha recuperata. La docente aveva subito il furto del mezzo, ma successivamente è stata ritrovata la sedia, che ora è di nuovo in suo possesso. La vicenda ha ricevuto attenzione sui media locali e nazionali.

Un aspetto che fa la differenza nel contrasto agli stereotipi e i tabù che ruotano ancora intorno alla disabilità. «Molto spesso quando si parla di disabilità, si parla di qualcosa di distaccato, astratto. Non della quotidianità di una ragazza di 27 anni», continua la professoressa Scommegna. «Molte persone mi hanno scritto in questi giorni per dirmi che in me hanno trovato coraggio. Io sono sempre stata molto discreta rispetto alla mia storia proprio perché non volevo essere definita dalla mia disabilità, questa vicenda mi ha fatto capire che forse raccontarmi un po' serve». «È come se mi avessero tagliato le gambe» spiegava nel video la docente, che convive con una disabilità motoria.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valeria Scommegna ha ritrovato la sua sedia a rotelle: «Era stata smontata e messa in un solaio. Il lato positivo? Si è parlato della “normalità” di una docente in carrozzina»

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