In otto pagavano il posto letto ' in nero' e vivevano tra le blatte blitz in corso Mazzini Il sindaco ordina la disinfestazione della casa
Otto persone occupano abusivamente un alloggio su corso Mazzini, pagando in nero e vivendo tra insetti e cattive condizioni igieniche. Durante un blitz, si è riscontrato un grave degrado: presenza di blatte ovunque e impianti elettrici non a norma, con il rischio di cortocircuiti. Il sindaco ha disposto la disinfestazione dell’edificio. La casa presenta condizioni di forte abbandono, con ambienti sporchi e infestati.
Una situazione di profondo degrado igienico-sanitario, insetti infestanti ovunque e persino il rischio di cortocircuiti a causa di impianti elettrici totalmente fuori norma. È lo scenario da incubo scoperto dagli agenti della Polizia Locale di Forlì all'interno di un appartamento situato in pieno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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