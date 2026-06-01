In otto pagavano il posto letto ' in nero' e vivevano tra le blatte blitz in corso Mazzini Il sindaco ordina la disinfestazione della casa

Notizia in breve

Otto persone occupano abusivamente un alloggio su corso Mazzini, pagando in nero e vivendo tra insetti e cattive condizioni igieniche. Durante un blitz, si è riscontrato un grave degrado: presenza di blatte ovunque e impianti elettrici non a norma, con il rischio di cortocircuiti. Il sindaco ha disposto la disinfestazione dell’edificio. La casa presenta condizioni di forte abbandono, con ambienti sporchi e infestati.