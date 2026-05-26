Invasione di blatte a Orta Nova il Comune rassicura | Effetto della disinfestazione è in corso la pulizia delle strade
Le strade di Orta Nova sono state invase da numerose blatte, riprese e condivise sui social. Le immagini mostrano insetti che si muovono lungo marciapiedi e carreggiate, attirando l’attenzione dei residenti. Il Comune ha comunicato che la presenza è legata a un intervento di disinfestazione in corso e che sono in atto lavori di pulizia delle strade per eliminare i residui.
Sono diventate presto virali le immagini, pubblicate dalla sezione di Orta Nova di Fratelli d'Italia, in merito a diverse segnalazioni da parte dei cittadini circa la presenza massiccia di blatte in strada in alcune vie della città. “Siamo di fronte a una vera e propria emergenza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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