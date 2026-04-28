Il ' ritorno' delle blatte con il caldo a Bari sì al piano per la disinfestazione | tutte le novità e le sanzioni
A Bari è stata firmata un'ordinanza comunale che autorizza interventi di prevenzione e controllo delle infestazioni di blatte, in risposta all'aumento della presenza di insetti dovuto alle temperature elevate. Il piano prevede operazioni di disinfestazione in diverse zone della città, con l'obiettivo di limitare il problema e garantire la sicurezza dei cittadini. Sono previste sanzioni per chi non rispetta le norme stabilite nel provvedimento.
E' stata firmata dal Comune l'ordinanza con cui si autorizzano gli interventi di prevenzione e controllo delle infestazioni da blatte a Bari. Si tratta di un provvedimento che arriva in primavera, anticipando così il caldo estivo che favorisce la formazione di larve e l'incremento della.🔗 Leggi su Baritoday.it
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