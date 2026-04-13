Nuove regole sulle recensioni online Confcommercio | Provvedimento importante ma non sufficiente

È entrata in vigore la legge annuale sulle piccole e medie imprese, che ha come obiettivo principale la regolamentazione delle recensioni online. La normativa, che rappresenta un primo passo nel contrasto alle false attestazioni, introduce nuove norme per tutelare le imprese da pratiche ingannevoli. Secondo le associazioni di categoria, il provvedimento è importante, ma non basta a risolvere completamente il problema delle recensioni manipolate.

È entrata in vigore la Legge annuale sulle Pmi (n. 342026), che introduce per la prima volta una disciplina organica contro il fenomeno delle false recensioni online, un tema che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente per le imprese, in particolare nei territori a forte vocazione.🔗 Leggi su Veronasera.it Recensioni online, Confcommercio: “Stop a quelle false, tutelare le imprese”Tarantini Time Quotidiano“La reputazione di un’azienda è il suo bene più prezioso, costruito con anni di sacrifici e dedizione. Recensioni false, verso l’entrata in vigore delle nuove regole (ma mancano le linee guida)La data che ristoratori e albergatori devono segnarsi in agenda è il 7 aprile 2026.