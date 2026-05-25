Istat il ceto medio si impoverisce | in dieci anni spende di più ma compra meno spesa reale in calo del 5,6%
In dieci anni, il ceto medio ha ridotto del 5,6% la spesa reale, pur spendendo di più. Secondo il Rapporto annuale Istat 2026, il 16,1% delle famiglie di questa fascia ha difficoltà a arrivare a fine mese. I dati mostrano un impoverimento generale, con una diminuzione del potere d’acquisto che colpisce le famiglie di classe media.
I dati che emergono dal Rapporto annuale Istat 2026 certificano che il 16,1% delle famiglie del ceto medio in Italia ha difficoltà ad arrivare a fine mese. In questa categoria rientrano più di 6 nuclei familiari su 10 nel Paese. L'istituto di statistica: "Segnali di vulnerabilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Carlo Cottarelli analizza il rapporto Istat, il ceto medio impoverito, il calo del potere d’acquisto, gli investimenti tecnologici . facebook
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