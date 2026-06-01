In Comune arriva una mozione sulla depavimentazione | incentivi per più verde urbano

Notizia in breve

In Consiglio comunale è stata presentata una mozione da parte di due consiglieri di un gruppo politico. La proposta mira a introdurre incentivi per la depavimentazione, favorendo l’aumento di aree verdi in città. La mozione sottolinea l’importanza di considerare il suolo e il verde urbano come elementi chiave nel Piano Regolatore Comunale. La proposta sarà discussa nelle prossime sedute del consiglio.