In Comune arriva una mozione sulla depavimentazione | incentivi per più verde urbano

Da pordenonetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Consiglio comunale è stata presentata una mozione da parte di due consiglieri di un gruppo politico. La proposta mira a introdurre incentivi per la depavimentazione, favorendo l’aumento di aree verdi in città. La mozione sottolinea l’importanza di considerare il suolo e il verde urbano come elementi chiave nel Piano Regolatore Comunale. La proposta sarà discussa nelle prossime sedute del consiglio.

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I consiglieri comunali de Il Bene Comune, Stefano Zanut e Carla Manzon, hanno depositato una mozione in Consiglio comunale per introdurre incentivi alla “depavimentazione”, con l’obiettivo di riconoscere il suolo e il verde urbano come elementi centrali nel Piano Regolatore Comunale di Pordenone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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