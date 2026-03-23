Arezzo, 23 marzo 2026 – Meno asfalto, più alberi. È da qui che parte la proposta d i Marco Donati, candidato a sindaco per la Coalizione Civica, per rendere Arezzo una città più vivibile. Come? Attraverso il “depaving”, che significa letteralmente “de-pavimentare”, ovvero rimuovere superfici impermeabili in asfalto e cemento per sostituirle con terreno permeabile e alberature. Arezzo presenta ampie superfici asfaltate, parcheggi sottoutilizzati, aree industriali dismesse e spazi pubblici eccessivamente cementificati: un contesto che offre un forte potenziale di trasformazione. L’obiettivo è duplice: aumentare la sicurezza idraulica e contrastare le isole di calore che rendono sempre più difficili le estati in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Donati: “Più verde urbano per combattere le isole di calore e rendere Arezzo più vivibile”

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