Trauma cranico per il 79enne investito dal tram | è codice rosso

Un uomo di 79 anni è stato investito da un tram della linea 3 ieri sera in corso Svizzera. L'incidente ha causato un trauma cranico e l'uomo è stato soccorso immediatamente. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza sanitaria e la polizia per i rilievi. Attualmente, l'uomo si trova in codice rosso in ospedale.

Un uomo di 79 anni ha subito gravi lesioni ieri sera, mercoledì 15 aprile, a seguito di un violento impatto con il tram della linea 3 in corso Svizzera. L’incidente è avvenuto intorno alle 21:33, nel tratto situato nei pressi dell’ospedale Amedeo di Savoia, mentre il mezzo pubblico si stava dirigendo verso il capolinea di piazza Hermada. Il bilancio del soccorso in corso Svizzera. Le squadre di Azienda Zero sono intervenute tempestivamente per prestare assistenza al pensionato che stava attraversando la carreggiata. Il quadro clinico rilevato dai sanitari è stato molto complesso, avendo l’uomo riportato ferite sia alla zona del volto che al cranio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trauma cranico per il 79enne investito dal tram: è codice rosso Notizie correlate Ciclista investito sulla Novedratese a Fenegrò: 79enne in codice rosso, elisoccorso in voloGrave incidente nella mattinata di oggi a Fenegrò, lungo la Novedratese (Sp32), dove un ciclista di 79 anni è stato investito. Ciclista investito da una betoniera sulla Novedratese a Fenegrò: 79enne in codice rosso, elisoccorso in voloGrave incidente nella mattinata di oggi a Fenegrò, lungo la Novedratese (Sp32), dove un ciclista di 79 anni è stato coinvolto in un incidente contro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trauma cranico nei bambini, effetti a lungo termine su mente e corpo; Trauma cranico nei bambini, gli effetti possono durare a lungo; Violenta caduta sulle piste da sci, donna ricoverata con grave trauma cranico; Pauroso scontro tra sciatori sulle piste, grave trauma cranico per un 13enne. Acquaviva, aggressione dopo la lite per il cane. Peggiorano le condizioni dell’aggreditoIl pensionato è ricoverato al Madonna del Soccorso dopo l’aggressione di domenica. I medici monitorano il quadro clinico ... lanuovariviera.it Trauma cranico nei bambini, gli effetti possono durare a lungoLe conseguenze di un trauma cranico nei bambini e negli adolescenti non si limitano alla fase immediata, ma possono protrarsi nel tempo e manifestarsi con un peggioramento della salute mentale e dolor ... ansa.it Trasportato al pronto soccorso con trauma cranico e diverse fratture - facebook.com facebook Trauma cranico nei bambini, gli effetti possono durare a lungo. Più frequenti ansia, depressione, mal di testa, dolore cronico. #ANSA x.com