in campidoglio a roma per un evento sull universo femminile

A Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si è tenuto l’evento “L’Universo femminile: tra mito e diritto” organizzato da un liceo romano. L’incontro ha affrontato il ruolo delle donne nella società contemporanea, coinvolgendo studenti e pubblico. La discussione si è concentrata su tematiche legate ai diritti femminili e alle rappresentazioni culturali. Non sono stati comunicati dettagli su interventi o partecipanti.

R oma, 30 mag. (askanews) – Si è svolto nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, l’evento “L’Universo femminile: tra mito e diritto” del Polo Liceale romano “Alighieri-Caravillani”: un importante momento dedicato alla riflessione sul ruolo della donna nella società contemporanea. Apprezzata la presenza di Fiorello tra il pubblico, intervenuto per sostenere e incoraggiare i ragazzi del liceo – tra cui la figlia Angelica – sottolineando il valore dell’impegno culturale e creativo delle nuove generazioni. In riferimenti ai prossimi esami di maturità, Fiorello suggerisce: Non fatevi sopraffare dall’ansia e cantate dieci volte la canzone di Antonello Venditti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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