Cinghiali a Roma c'è l'intesa con la regione | dal Campidoglio 200mila euro per gli abbattimenti

Il Comune di Roma ha raggiunto un accordo con la Regione Lazio per gestire la presenza di cinghiali nella città. Secondo quanto annunciato, sono stati stanziati 200mila euro destinati ai rimborsi ai comuni che realizzeranno interventi di abbattimento. La collaborazione tra le due amministrazioni mira a contenere la presenza di questi ungulati nelle aree urbane e limitrofe.

Trovata un'intesa tra Campidoglio e Regione Lazio per il contenimento degli ungulati. Roma verserà 200mila euro per i rimborsi ai comuni che effettueranno gli interventi.🔗 Leggi su Fanpage.it

CINGHIALI DI ROMA #cinghiale #Roma

Notizie correlate

Cos’è l’euro digitale, come funziona e quando potremo usarlo al posto dei contanti con un’appIl progetto dell'euro digitale è in lavorazione da anni, e sta continuando a fare passi avanti.

Messi non gioca l’amichevole con l’Argentina e l’organizzatore gli fa causa: è accusato di frodeL'azienda che ha organizzato le amichevoli dell'Argentina a Miami lo scorso ottobre, ha fatto causa a Messi, all'agente e alla federazione per la sua...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Accordo tra il Comune di Roma e la Regione sulle strategie per ridurre il numero di cinghiali; VIDEO | Edward Warchocki, il robot umanoide che mette in fuga i cinghiali è il nuovo eroe di Varsavia; Giulia Bevilacqua: Vivo a Roma nel quartiere Prati, non cambierei mai. Dopo Distretto di polizia ho faticato a lavorare nel cinema; Varsavia robot umanoide mette in fuga i cinghiali | il video diventa virale.

Cinghiali a Roma, c’è l’intesa con la regione: dal Campidoglio 200mila euro per gli abbattimentiTrovata un’intesa tra Campidoglio e Regione Lazio per il contenimento degli ungulati. Roma verserà 200mila euro per i rimborsi ai comuni che effettueranno gli interventi. fanpage.it

Accordo tra il Comune di Roma e la Regione sulle strategie per ridurre il numero di cinghialiL'intesa, della durata di un anno, punta al contenimento degli ungulati con particolare attenzione alle aree urbane. Il Campidoglio verserà 200mila euro a titolo di ristoro per le spese sostenute ... roma.corriere.it

Giustizia per i cinghiali massacrati a Rapallo! Fermiamo la mattanza! Corteo sabato 18 aprile ore 10 Piazza Molfino (Stazione FS) Rapallo facebook

In Polonia un robot umanoide insegue i cinghiali: cosa è successo davvero e perché – Video x.com