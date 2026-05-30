Un artista ha incontrato gli studenti nel municipio di Roma, portando musica e parole di conforto. Durante l’evento, ha parlato di come le canzoni di un noto cantautore possano aiutare a ridurre l’ansia da esami. Inoltre, ha consigliato ai giovani di usare tecniche di rilassamento per gestire lo stress. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di numerosi studenti e rappresentanti del settore scolastico.

? Punti chiave Come può la musica di Venditti aiutare gli studenti con l'ansia?. Cosa ha detto Fiorello ai ragazzi per gestire lo stress da esami?. Perché il dibattito sui diritti femminili si è spostato in Campidoglio?. Quale messaggio ha voluto trasmettere Fiorello alla figlia Angelica durante l'incontro?.? In Breve Evento organizzato dal Polo Liceale Alighieri-Caravillani il 30 maggio 2026.. Fiorello ha incoraggiato la figlia Angelica e gli studenti del liceo.. Il comico ha suggerito di cantare Venditti per gestire l'ansia da maturità.. Incontro sulla parità di genere tenutosi nella Sala della Protomoteca al Campidoglio..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, l’universo femminile al Campidoglio: Fiorello con gli studenti

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