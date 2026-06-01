In Borgo Palazzo attivo da giugno un nuovo centro prelievi
Da giugno è attivo un nuovo centro prelievi nel quartiere Borgo Palazzo, portando a quattro i punti disponibili in città. Oltre a questo, ci sono già strutture presso l’ospedale principale, una fondazione e una casa di comunità situata in via Garibaldi, nell’ex Matteo Rota.
LA NOVITÀ. Con questo nuovo servizio, la Asst Papa Giovanni XXIII porta a quattro i punti prelievi presenti in città, insieme a quelli già attivi all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, alla Fondazione Carisma e alla Casa di Comunità di via Garibaldi (ex Matteo Rota). Sarà attivo da lunedì 8 giugno il nuovo Punto Prelievi della Casa di Comunità di Borgo Palazzo, in via Borgo Palazzo 130 (Padiglione 6B). Con questo nuovo servizio, la Asst Papa Giovanni XXIII porta a quattro i punti prelievi presenti in città, insieme a quelli già attivi all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, alla Fondazione Carisma e alla Casa di Comunità di via Garibaldi (ex Matteo Rota). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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