Dall’8 giugno attivo il nuovo Punto Prelievi di Borgo Palazzo

Dal 8 giugno è aperto il nuovo Punto Prelievi presso la Casa di Comunità di Borgo Palazzo a Bergamo. L’unità fa parte della rete dei servizi diagnostici dell’Asst Papa Giovanni XXIII e porta a quattro i punti prelievo disponibili nel capoluogo.

Bergamo. Da lunedì 8 giugno sarà attivo il nuovo Punto Prelievi della Casa di Comunità di Borgo Palazzo, un’apertura con cui l’Asst Papa Giovanni XXIII rafforza la rete dei servizi diagnostici sul territorio cittadino, portando a quattro i punti prelievo nel capoluogo. Il nuovo servizio si aggiunge infatti ai punti già operativi all’ospedale Papa Giovanni, alla Fondazione Carisma e alla Casa di Comunità di via Garibaldi (ex Matteo Rota), ampliando le possibilità di accesso per i cittadini. “L’apertura del Punto Prelievi di Borgo Palazzo è un ulteriore passo nel rafforzamento dei servizi sul territorio – dichiara Simonetta Cesa, direttore socio sanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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