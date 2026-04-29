Attivo a Borgo Veneto il nuovo ufficio del Centro per l' impiego

Questa mattina a Borgo Veneto è stato inaugurato il nuovo ufficio del Centro per l’impiego gestito da Veneto Lavoro. L’ufficio, aperto al pubblico, è gestito da personale qualificato e offre servizi rivolti a cittadini e aziende del territorio. La struttura consente di accedere ai servizi tradizionali dei Centri per l’impiego del Veneto, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro locale.

È stato presentato questa mattina a Borgo Veneto il nuovo “recapito” di Veneto Lavoro, un ufficio gestito da personale qualificato che consente a persone e imprese del territorio di accedere a tutti i servizi erogati dai Centri per l’impiego del Veneto.Un nuovo punto di accesso ai servizi per il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Servizi per il lavoro più vicini: a Grezzana nuovo ufficio del Centro per l'impiegoMercoledì scorso, 22 aprile, è stato presentato ufficialmente a Grezzana il nuovo recapito di Veneto Lavoro, un ufficio gestito da personale... Inaugurato nuovo ufficio postale dopo attacco a sportello Atm: attivo il rilascio passaportiMomento simbolico ma significativo per la comunità di San Pietro Vernotico, con la presenza delle autorità civili e militari, a testimonianza della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Attivo a Borgo Veneto il nuovo ufficio del Centro per l'impiego; Borgo Veneto, apre un nuovo ufficio del Centro per l'impiego; Dal Municipio al Campanile. Megliadino San Vitale; CAVALLINO- Lio Piccolo, Borgo Antico immerso nel Nord della Laguna Veneziana. ‘Passeggiata in Rosa’: domenica 14 settembre a Borgo Veneto. Ricavato devoluto allo IOV Padova(Arv) Venezia 12 set. 2025 - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Enoch Soranzo (FdI), ha presentato la quinta edizione di ‘Passeggiata in Rosa’, ... ansa.it Malcesine è il borgo del Veneto più cercato sul web dai turisti e tra i top ten italianiMalcesine è il borgo più ricercato del Veneto dai turisti sul web. Ed è pure nella top ten italiana. Lo rivela Telepass, società leader nel telepedaggio e nella mobilità integrata, che ogni anno ... corrieredelveneto.corriere.it Inaugurato questa mattina a Borgo Veneto, in provincia di #Padova, il nuovo ufficio del Centro per l'impiego, che consente a cittadini e imprese di ricevere informazioni e servizi di #orientamento e accompagnamento al #lavoro. venetolavoro.it/-/inaugura x.com "A Vallà di Riese Pio X nasce Wallàmart, nuovo hub creativo del progetto The Wallà che trasforma l’ex ex market in centro culturale e museo diffuso. Street art internazionale, rigenerazione urbana e ricerca universitaria ridisegnano il borgo veneto tra murales, - facebook.com facebook