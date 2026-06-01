in attesa dei grandi festeggiamenti in italia

Il matrimonio di Dua Lipa sta attirando l’attenzione dei media, con i preparativi che si stanno intensificando in Italia. La cantante ha scelto di celebrare le nozze in un contesto glamour, con fiori d’arancio come elemento centrale. La cerimonia si svolgerà nei prossimi giorni, mentre i dettagli sul luogo e gli invitati rimangono riservati. L’evento si aggiunge alle celebrazioni di quest’anno, che hanno visto anche altre grandi nozze.

F iori d’arancio, in chiave glamour. Se la scorsa estate era stata appannaggio delle sfarzose nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, quest’anno tutti i riflettori sono puntati sul matrimonio di Dua Lipa. Dua Lipa sposerà Callum Turner a Palermo? Le prime indiscrezioni X Lo scorso weekend, infatti, la popstar inglese ha ufficialmente detto sì a Callum Turner, attore britannico in forte ascesa, conosciuto a gennaio 2024. Il matrimonio civile di Dua Lipa e Callum Turner, celebrato a Londra in una cerimonia intima e privata, anticipa i festeggiamenti in grande stile già in programma in Italia. Si sono fatti notare, in ogni caso, i look scelti dai neo sposi, tra tradizione e contemporaneità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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