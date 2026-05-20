Il volto di Canale 5 sposa in Comune Poi svela la data dei grandi festeggiamenti

Una nota figura del mondo della televisione ha recentemente celebrato il matrimonio con il proprio compagno in municipio. L’evento segna un passo importante nella vita privata di questa influencer, che nel corso degli anni ha partecipato a diversi reality trasmessi su Canale 5. Dopo aver affrontato momenti di grande esposizione pubblica, ha vissuto anche esperienze di maternità, momenti di dolore e di rinascita. Poco dopo, è stata annunciata anche la data dei festeggiamenti ufficiali per questa unione.

La vip della tv ha sposato il compagno. Per l’influencer ed ex protagonista dei reality di Canale 5 è arrivato un momento destinato a segnare una nuova fase della sua vita privata, dopo anni vissuti tra esposizione pubblica, maternità, dolore e rinascita. Le nozze sono state celebrate il 18 maggio con rito civile in Comune, a Roma, in forma intima e riservata. La coppia, infatti, ha scelto di vivere questo primo passaggio lontano dai grandi festeggiamenti, condividendolo soltanto con i familiari più stretti. La festa vera e propria arriverà il 28 giugno, quando parenti e amici si riuniranno per celebrare un’unione che, per Selvaggia Roma e Luca Teti, ha un significato molto più profondo di una semplice formalità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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