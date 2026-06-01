Un uomo di 22 anni è morto dopo essere stato accoltellato in stazione Certosa. Secondo il racconto del fratello, il ragazzo è stato circondato da circa venti persone armate di coltelli. Il fratello ha riferito di aver visto il 22enne morire tra le sue braccia. La polizia indaga sull’evento e sulla presenza di una presunta gang sudamericana coinvolta nell’aggressione. Nessuna informazione è stata fornita sulle motivazioni dell’attacco.

"È una gang. Mio fratello mi è morto tra le braccia". Il racconto del fratello di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accerchiato e accoltellato da una presunta gang sudamericana alla stazione di Milano Certosa: "Sono l'unico che sa come è andata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Una residente di zona Certosa dopo l’omicidio del 22enne: “Il Comune sapeva del degrado in stazione, ci ha ignorati”Una residente della zona Certosa ha riferito che i cittadini avevano richiesto mesi fa un presidio di sicurezza 24 ore nella zona della stazione, ma...

La madre di Iberra ucciso alla stazione Certosa: “Lui in nessuna gang. Temo per il fratello, ha visto tutto”La madre di un giovane ucciso alla stazione Certosa ha dichiarato che suo figlio non faceva parte di alcuna gang e ha espresso preoccupazione per il...

Temi più discussi: In 20 con i coltelli, mi è morto tra le braccia: il racconto del fratello del 22enne ucciso in stazione Certosa; Rissa in stazione a Milano, 22enne accoltellato è morto; Milano Certosa, 22enne ucciso in stazione: l’ipotesi dello scambio di persona; Sono degli animali. Mi è morto tra le braccia: il racconto shock del fratello del 22enne ucciso a Milano Certosa.

Omicidio Milano Certosa, il fratello di Gianluca racconta l’agguato: In 20 con coltelli sui binari, è morto tra le mie braccia ift.tt/ka6SblT x.com

In 20 con i coltelli, mi è morto tra le braccia: il racconto del fratello del 22enne ucciso in stazione CertosaÈ una gang. Mio fratello mi è morto tra le braccia. Il racconto del fratello di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accerchiato e accoltellato da una presunta gang sudamericana alla stazione di ... fanpage.it

Omicidio Milano Certosa, il fratello di Gianluca racconta l’agguato: In venti con coltelli sui binari, l’ho visto morire tra le mie bracciaLa testimonianza esclusiva andata in onda a Fuori dal coro su Retequattro: Somos los reyes, è una gang. Sul movente: L'hanno ucciso per il gusto di farlo ... affaritaliani.it

Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit