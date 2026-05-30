La madre di Iberra ucciso alla stazione Certosa | Lui in nessuna gang Temo per il fratello ha visto tutto
La madre di un giovane ucciso alla stazione Certosa ha dichiarato che suo figlio non faceva parte di alcuna gang e ha espresso preoccupazione per il fratello, che ha assistito alla scena. Il 22enne è stato accerchiato e ferito con un coltello da circa dieci giovani, presumibilmente appartenenti a un gruppo sudamericano, nella sera del 26 maggio. La donna ha riferito di aver ricevuto notizie dell'aggressione e di temere per la sicurezza della famiglia.
A parlare è Jenny Silvera, madre di Gianluca Silvera Iberra, il ragazzo di 22 anni accerchiato e accoltellato da una decina di ragazzi, membri di una presunta gang sudamericana, la sera del 26 maggio scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Milano, è caccia ai killer del 22enne in stazione Certosa: al vaglio le telecamere di sicurezza
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«Mio figlio non era membro di nessuna gang», parla la madre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa: «Ora ho paura per suo fratello»La madre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa, ha dichiarato che suo figlio non faceva parte di nessuna gang.
Gianluca Silvera accoltellato alla stazione Certosa, il padre: “Uno della gang aveva il tatuaggio della MS13”Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato alla stazione ferroviaria Milano Certosa la sera del 26 maggio e morto in ospedale.
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