Durante una tappa a Napoli, dieci piccole e medie imprese provenienti da Campania, Calabria e Sicilia hanno presentato i loro progetti di sviluppo. Le aziende hanno condiviso le strategie di crescita in Italia e all’estero di fronte a un pubblico di imprenditori e rappresentanti del settore. La manifestazione ha fatto parte di un ciclo di eventi promossi da un importante istituto bancario, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del tessuto imprenditoriale locale.

Dieci Pmi di Campania, Calabria e Sicilia hanno testimoniato ad un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero nel corso della tappa napoletana della nuova edizione di “Imprese Vincenti”, il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali italiane. Nel corso dell’appuntamento, che si è tenuto martedì a Città della Scienza, le dieci imprese premiate (sono 150 in tutto il Paese) hanno raccontato la propria storia aziendale e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo, l’adozione di criteri Esg, l’impatto sulle comunità in cui operano, il valore generato per sé stesse e per l’economia del territorio in termini di occupazione e benessere delle persone.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Premi Intesa Sanpaolo alle ?Imprese vincenti? «Ecco dieci eccellenze»

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