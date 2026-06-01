Imprese femminili Parma tiene | oltre 8.200 attività guidate da donne
A fine marzo 2026, in provincia di Parma, le imprese gestite da donne sono oltre 8.200. I dati dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio dell'Emilia, basati su Infocamere, indicano che l'imprenditoria femminile locale si mantiene stabile nei primi mesi dell'anno. Non sono state rilevate variazioni significative rispetto ai periodi precedenti.
L'imprenditoria femminile parmense mostra segnali di sostanziale tenuta nei primi mesi del 2026. Secondo l'analisi elaborata dall'Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio dell'Emilia su dati Infocamere, al 31 marzo le imprese attive guidate da donne in provincia erano 8.225, dieci in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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