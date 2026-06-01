Imprese femminili Parma tiene | oltre 8.200 attività guidate da donne

Notizia in breve

A fine marzo 2026, in provincia di Parma, le imprese gestite da donne sono oltre 8.200. I dati dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio dell'Emilia, basati su Infocamere, indicano che l'imprenditoria femminile locale si mantiene stabile nei primi mesi dell'anno. Non sono state rilevate variazioni significative rispetto ai periodi precedenti.