Vicenza | premi e formazione per le imprese guidate da donne

A Vicenza sono stati assegnati premi e avviate iniziative di formazione dedicate alle imprese femminili. Sono stati messi a disposizione quattro premi del valore di 2.000 euro ciascuno. Per ottenere il finanziamento, le imprese devono rispettare determinati requisiti e seguire le procedure previste. Sono stati individuati settori strategici specifici su cui si concentrano i finanziamenti e le attività di formazione.

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? Domande chiave Come ottenere uno dei quattro premi da 2.000 euro?. Quali settori strategici sono stati selezionati per il finanziamento?. Chi guiderà i percorsi formativi per le imprenditrici vicentine?. Come partecipare al bando entro la scadenza del 10 luglio?.? In Breve Quattro premi da 2.000 euro per settori digitali, ecologici, turistici e finanziari.. Scadenza domande telematiche tramite PEC Made in Vicenza entro il 10 luglio 2026.. Cinque incontri formativi con le esperte Vazzoler, Gribaudi, Appiani, Pavan e Dian.. Workshop per piccoli gruppi di massimo 25 partecipanti tra maggio e novembre 2026.. La Camera di Commercio di Vicenza apre le iscrizioni per il Premio Imprenditoria Femminile il 12 maggio alle ore 9.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vicenza: premi e formazione per le imprese guidate da donne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L'economia viterbese si tinge di rosa, oltre 9mila le imprese guidate da donne??A Viterbo fare impresa è una cosa da donne e lo dicono chiaramente i numeri ufficiali. Leggi anche: Arezzo, 8.282 imprese femminili: tengono le aziende guidate da donne, ma calano dello 0,9% Argomenti più discussi: Al Teatro Olimpico di Vicenza la XX edizione del Premio Lirico Internazionale Marcella Pobbe; Vicenza punta sull’imprenditoria femminile: dal 12 maggio aperte le domande per il premio e i workshop formativi; Marcello Abate Guitar Solo; Musica Riva Festival: dal 18 luglio al 1° agosto la 42ª edizione / Notizie / Novità / Homepage.