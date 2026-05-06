Economia a Parma crescono del 4% le imprese guidate da stranieri
A Parma, il numero di imprese gestite da stranieri è aumentato del 4% nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita segue il rialzo del 3,6% registrato a fine dicembre 2025. I dati indicano una prosecuzione del trend positivo per le attività di imprenditori stranieri nella provincia.
Si consolida la crescita delle imprese guidate da stranieri in provincia di Parma.Dopo il 3,6% su base annua registrato alla fine del dicembre scorso, i dati riguardanti il primo trimestre 2026 parlano di un +4,0% rispetto allo stesso periodo del 2025 e di 5.652 imprese attive.L’incremento.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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