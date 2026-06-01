Un’imprenditrice nel Sorano è stata indagata per aver ottenuto fondi pubblici destinati alla formazione aziendale senza possedere i requisiti necessari. È stato disposto un sequestro preventivo per due residenti nella stessa zona.

Nel Sorano, la Polizia di Stato, con il supporto della Guardia di Finanza, ha eseguito un sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nell’assegnazione di fondi pubblici. L’operazione, disposta dalla Procura della Repubblica di Cassino, è stata condotta a seguito di accertamenti che hanno portato alla luce l’ottenimento illecito di un finanziamento regionale destinato alla formazione aziendale. Le indagini e il sequestro preventivo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita nel 2024 grazie agli agenti del Commissariato di P.S. di Sora. Gli inquirenti... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Imprenditrice indagata per truffa a Sora, così ha ottenuto fondi pubblici senza requisiti

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