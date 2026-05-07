Oltre un milione per l' apicoltura pubblicate le graduatorie definitive | ecco chi ha ottenuto i fondi

Sul sito dell'assessorato regionale dell'Agricoltura sono state rese pubbliche le graduatorie definitive relative al bando per l'apicoltura. Il finanziamento totale supera il milione di euro e riguarda i progetti per potenziare la produzione e la vendita del miele. La scadenza per la presentazione delle domande è ormai passata, e ora si conoscono gli enti che hanno ottenuto i fondi per la campagna apistica 2025-2026.

Sono state pubblicate sul sito dell'assessorato regionale dell'Agricoltura le graduatorie definitive del bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, nell'ambito della campagna apistica 2025-2026. Tutelare l'ape nera sicula e fare.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Apicoltura, in arrivo oltre 1,3 milioni per il miele: pubblicate le graduatorie definitiveSono state pubblicate sul sito dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura le graduatorie definitive relative al bando destinato ai progetti per il... Agricoltura, 98 milioni per chi vuole iniziare: pubblicate le graduatorie per giovani e nuovi imprenditoriDalla Regione sostegni per avviare attività agricole: incentivi per under 41 e per chi entra nel settore anche dopo i 40 anni Passo avanti per il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un tesoretto dalle multe. Oltre un milione per Ascoli; Investito oltre un milione per 132 isole ecologiche: saranno intelligenti e collocate in tutto il Piceno per una raccolta più incisiva; Lavoro fragile | Un milione di addetti ma pochi candidati; La ristrutturazione del Benelli entra nel vivo: oltre un milione per tribune, campo e gradinate. Oltre un milione per l'apicoltura, pubblicate le graduatorie definitive: ecco chi ha ottenuto i fondiI contributi sono destinati a progetti volti a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, nell'ambito della campagna 2025-2026. L'assessore Sammartino: Sostegno concreto per il sett ... palermotoday.it Pippa Middleton con debiti per oltre 1 milione, sorella di Kate costretta a vendere la tenuta nel BerkshirePippa Middleton, sorella minore della principessa Kate, ha dovuto vendere una tenuta nel Berkshire dopo aver accumulato debiti per un milione di euro ... virgilio.it "Il bilancio chiuso con un utile di oltre tre milioni" - facebook.com facebook #PrimaPagina Sudan, La scuola oltre la guerra Nel campo per sfollati di Al-Hichan, oltre 1.000 bambini e ragazzi hanno ripreso le lezioni in tende trasformate in aule. Ma dopo più di tre anni di conflitto sono otto milioni i minori rimasti senza istruzione osservat x.com