Impianto per rifiuti inerti il M5S | Archiviazione definitiva ha vinto il territorio
Il tribunale ha archiviato definitivamente il procedimento contro l’impianto per rifiuti inerti, confermando che non ci sono motivi per bloccarlo. La decisione arriva dopo un’istruttoria durata diversi mesi, che ha accertato l’assenza di rischi ambientali e di violazioni normative. Il Movimento 5 Stelle di Taranto ha commentato la sentenza, affermando che si tratta di una vittoria per il territorio. Nessuna ulteriore azione legale è prevista.
“La rinuncia della S&C Costruzioni S.r.l. al progetto dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti in via per Martina Franca, e la conseguente archiviazione del procedimento da parte della Provincia di Taranto, rappresentano una vittoria del territorio, dei cittadini e della mobilitazione portata avanti dal Movimento 5 Stelle di Taranto”, si legge nella nota diffusa dal movimento. “Parliamo di un impianto grande quanto cinque campi di calcio, con oltre 18.700 transiti annui di mezzi pesanti in un’area già fortemente segnata da criticità ambientali.
“La rinuncia della S&C Costruzioni S.r.l. al progetto dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti in via per Martina Franca, e la conseguente archiviazione del procedimento da parte della Provincia di Taranto, rappresentano una vittoria del territorio, dei cittadini e della mobilitazione portata avanti dal Movimento 5 Stelle di Taranto”, si legge nella nota diffusa dal movimento.
“Parliamo di un impianto grande quanto cinque campi di calcio, con oltre 18.700 transiti annui di mezzi pesanti in un’area già fortemente segnata da criticità ambientali.🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Discariche di rifiuti inerti, la protesta dei 'fenicotteri' durante il Giro d'Italia
Discariche di rifiuti inerti, Ferrero (FdI): "Fare luce sulla tutela della Salina e dei residenti"Nel comune di Cervia, nella zona di Montaletto, si discute dell’apertura di due discariche di rifiuti inerti, macerie e scarti edili.
Temi più discussi: Rifiuti inerti tra Mar Piccolo e Paolo VI: la S&C Costruzioni fa marcia indietro; La società rinuncia al progetto dei rifiuti inerti: stop definitivo all’impianto vicino al Paolo VI; Impianto rifiuti inerti, il M5S: La rinuncia al progetto è una vittoria del territorio; End of waste inerti: interviene il ministero dell’Ambiente.
La Provincia di Taranto ha ufficialmente archiviato il procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi in via per Martina Franca. facebook
Rifiuti inerti a Paolo VI: la S&C Costruzioni si ritira, l’impianto non si farà ift.tt/zXeFilt ift.tt/WGwcdtv x.com
I peperoni sono troppo alelopatici per un impianto idroponico con gamberi? reddit
Da Regione 3 milioni a 5 società per migliorare il recupero dei rifiuti inertiA Brescia la filiera dei rifiuti speciali (che sono venti volte più di quelli urbani) è fiorente: oltre 500 impianti che lavorano 11 milioni di tonnellate l’anno recuperandone oltre l’80%. Non c’è da ... brescia.corriere.it
Poggio Nativo, impianto per gli inerti a Fonte Nocera: c’è il via libera dal TarRIETI - Questa volta, la battaglia del comitato civico che, da un decennio ormai, si oppone alla realizzazione dell’impianto per inerti di località Fonte Nocera, finisce con una sconfitta. E con un ... ilmessaggero.it