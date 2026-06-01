Impianto per rifiuti inerti il M5S | Archiviazione definitiva ha vinto il territorio

Notizia in breve

Il tribunale ha archiviato definitivamente il procedimento contro l’impianto per rifiuti inerti, confermando che non ci sono motivi per bloccarlo. La decisione arriva dopo un’istruttoria durata diversi mesi, che ha accertato l’assenza di rischi ambientali e di violazioni normative. Il Movimento 5 Stelle di Taranto ha commentato la sentenza, affermando che si tratta di una vittoria per il territorio. Nessuna ulteriore azione legale è prevista.