Discariche di rifiuti inerti Ferrero FdI | Fare luce sulla tutela della Salina e dei residenti

Nel comune di Cervia, nella zona di Montaletto, si discute dell’apertura di due discariche di rifiuti inerti, macerie e scarti edili. Ferrero, rappresentante di Fratelli d’Italia, ha chiesto di chiarire le modalità di tutela della Salina e dei residenti coinvolti. La questione, che ha suscitato reazioni tra i cittadini, è ora al centro del dibattito in consiglio regionale.

Il dibattito attorno all'arrivo di due discariche di macerie e scarti edili nella zona di Montaletto a Cervia, dopo aver scatenato la reazione dei residenti arriva anche in consiglio regionale. A presentare un'interrogazione sul tema è stato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero che ha chiesto di “fare luce sulla tutela della Salina di Cervia, della salute dei residenti e dell'economia locale, messi a rischio dai potenziali impatti derivanti dall'insediamento di impianti per la gestione di rifiuti inerti”. “Queste attività – spiega il consigliere – comporterebbero la movimentazione di ingenti quantitativi di materiale e un conseguente aumento del traffico di mezzi pesanti nelle immediate vicinanze di contesti di elevato valore paesaggistico e zone residenziali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Discariche di rifiuti inerti a Montaletto, Puntiroli: "Spostare gli impianti in area più idonea"Il candidato sindaco della lista civica Cervia Più chiede "chiarezza sull’impatto su abitazioni, attività produttive e agricole, viabilità e aree... "In sella per salvare la Salina", contro le due nuove discariche arriva il "Motogiro" di protestaIl comitato cittadino "Salviamo le Saline - No discariche", nato recentemente per iniziativa di un gruppo di cittadini cervesi volontari, organizza... Una selezione di notizie su Discariche di rifiuti inerti Ferrero... Temi più discussi: Da Regione 3 milioni a 5 società per migliorare il recupero dei rifiuti inerti; Risorse per 15 progetti del bando Ricircolo sul settore costruzioni; Piaga rifiuti abbandonati. Casi raddoppiati in un anno; Economia circolare, finanziati 15 progetti per il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione. Oltre 90 motociclisti sfilano a Cervia contro le discariche di Montaletto – FOTOManifestazione pacifica domenica mattina a Cervia contro i progetti di nuovi impianti per il trattamento e lo stoccaggio di inerti nell’area di ... ravennaedintorni.it Dentro una discarica moderna: il viaggio dei rifiuti che non possiamo riciclareQuando si parla di discariche l’immagine che viene in mente è spesso quella di montagne di rifiuti abbandonati. La realtà di una discarica moderna ... leonardo.it Quotidiano di Gela. . EX DISCARICHE, ITER BONIFICA A RILENTO - facebook.com facebook