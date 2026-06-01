Impianto a biometano a Paliano | il TAR dà ragione all' azienda l' opposizione incalza il Sindaco
Il TAR ha respinto il ricorso contro l’impianto a biometano in località Castellaccio, dando ragione all’azienda. L’opposizione ha chiesto al Sindaco di intervenire, ma finora non ci sono state decisioni ufficiali. La questione riguarda la legittimità dell’autorizzazione all’impianto, che ora può procedere secondo le normative vigenti. La discussione tra sostenitori e contrari prosegue nel territorio, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.
Il futuro dell'impianto a biometano previsto in località Castellaccio torna ad agitare il dibattito politico e sociale a Paliano. Dopo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che si è espresso a favore della società proponente "Ingegneria sostenibile", l'Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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