Tar dà ragione al Comune | stop all’impianto di biometano
Il Tar ha accolto il ricorso del Comune di Sessa Aurunca contro l’autorizzazione all’installazione di un impianto di biometano nella zona. La decisione giudiziaria vieta temporaneamente la realizzazione dell’impianto, bloccando di fatto i lavori fino a ulteriori verifiche. La vicenda riguarda un procedimento amministrativo che ha visto coinvolte diverse parti interessate, con il Comune che ha presentato opposizione alle autorizzazioni rilasciate in precedenza.
Si chiude, almeno per ora, con una netta vittoria per il Comune di Sessa Aurunca il braccio di ferro giudiziario relativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano sul territorio cittadino.Con la sentenza pubblicata lo scorso 23 marzo, la quinta sezione del Tar Campania ha.🔗 Leggi su Casertanews.it
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