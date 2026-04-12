Tar dà ragione al Comune | stop all’impianto di biometano

Il Tar ha accolto il ricorso del Comune di Sessa Aurunca contro l’autorizzazione all’installazione di un impianto di biometano nella zona. La decisione giudiziaria vieta temporaneamente la realizzazione dell’impianto, bloccando di fatto i lavori fino a ulteriori verifiche. La vicenda riguarda un procedimento amministrativo che ha visto coinvolte diverse parti interessate, con il Comune che ha presentato opposizione alle autorizzazioni rilasciate in precedenza.