Due ruote il Moto Club Estense festeggia ‘100 anni di storia del motociclismo a Ferrara’

Il Moto Club Estense celebra quest’anno il centenario dalla sua fondazione, avvenuta nel 1926. La nascita del club risale al 1925, quando alcuni appassionati di motociclismo decisero di unirsi per creare un punto di riferimento per gli appassionati della zona. Insieme, hanno iniziato a organizzare eventi e raduni, mantenendo attiva la tradizione di questa realtà che da un secolo accompagna gli amanti delle due ruote a Ferrara.

Nel 1925 alcuni amici appassionati di motociclismo hanno deciso di unirsi e di fondare un moto club e così, nel 1926, è nato il Moto Club Estense, che quest’anno compie un secolo di attività. Infatti, ’100 anni di storia del motociclismo a Ferrara’ è l'evento celebrativo del Moto Club Estense in.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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