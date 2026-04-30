Parma celebra i 100 anni del Moto Club e Umberto Masetti

Sabato 2 maggio a Parma si terrà l’inaugurazione di una mostra fotografica che ricorda il centenario del Moto Club locale e il 100° anniversario di Umberto Masetti. L’evento si svolgerà alle 9.30 sotto i Portici del Grano in Piazza Garibaldi. La mostra espone immagini storiche legate alla lunga attività del club e alla carriera del pilota scomparso nel 2007.

Sabato 2 maggio, alle ore 9.30, sotto i Portici del Grano in Piazza Garibaldi, sarà inaugurata la mostra fotografica “I cento anni di attività del Moto Club Parma e la ricorrenza del Centenario di Umberto Masetti".L’esposizione ripercorre la storia del Moto Club e celebra contemporaneamente i.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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