Immissioni in ruolo docenti 2026 ecco in quali scuole saranno disponibili i posti

Per il 2026, i posti disponibili per le immissioni in ruolo dei docenti saranno pubblicati con i trasferimenti e i passaggi di cattedra già in atto. La lista riguarda i docenti assunti a tempo indeterminato, esclusi gli accantonamenti. La pubblicazione segna l'inizio delle assunzioni per i precari, che potranno concorrere alle nuove posizioni in diverse scuole. La procedura interessa principalmente le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Immissioni in ruolo docenti: la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedraruolo dei colleghi già assunti a tempo indeterminato, al netto degli accantonamenti, apre la stagione dell’assunzione dei precari. Cosa sappiamo per il 202627. Il totale dei posti disponibili, nella terza fase dei movimenti dei docenti di ruolo (trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale) viene suddiviso al 50% tra mobilità e immissioni in ruolo. Per l’a.s. 202627 l’eventuale posto dispari va assegnato alle immissioni in ruolo. Disposte le operazioni di mobilità dei docenti di ruolo, i cui esiti sono stati pubblicati il 29 maggio, i posti ancora vacanti saranno disponibili per le assunzioni in ruolo Saranno utilizzati tutti per i ruoli? Non lo sappiamo, dipende dalla richiesta del Ministero e dall’autorizzazione del MEF. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali per il ruolo docenti, manca solo il decreto, quali novità sono previste

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