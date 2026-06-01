A Palm Springs, in California, più di mille fan provenienti da tutto il mondo si sono riuniti nel fine settimana per celebrare il centenario di Marilyn Monroe, che avrebbe compiuto 100 anni il 1° giugno. La manifestazione ha visto partecipanti indossare parrucche biondo platino, occhiali da gatta e rossetto rosso fuoco, creando un’atmosfera colorata e vivace. La festa si è svolta in diversi luoghi della città, con eventi e sfilate a tema.

A Palm Springs, in California, oltre mille fan provenienti da tutto il mondo si sono radunati nel weekend per celebrare il centenario della nascita di Marilyn Monroe (avrebbe compiuto 100 anni il 1° giugno ). Un meeting che è fatto segnare ufficialmente un nuovo Guinness World Record. L’evento, organizzato dall’associazione Greater Palm Springs Pride, ha visto la partecipazione di ben 1.037 sosia dell’attrice, infrangendo il precedente primato di 254 sosia stabilito in Australia nel 2020. Tra le strade della città si è riversata una spettacolare marea di parrucche biondo platino e abiti bianchi volanti. Un tributo collettivo a una delle icone di stile più incisive, amate e intramontabili del Ventesimo secolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Immaginate una città improvvisamente sommersa da un’onda di parrucche biondo platino, occhiali da gatta e l’immancabile rossetto rosso fuoco

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The Sticky Disaster: Boston Molasses Flood 1919

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