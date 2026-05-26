Le previsioni indicano che le temperature in Italia raggiungeranno livelli elevati, con alcune città classificate come bollino rosso a causa del caldo intenso. La situazione climatica si presenta come un anticipo rispetto al normale, con condizioni che richiedono attenzione per la salute pubblica e la gestione delle risorse energetiche. L’ondata di caldo estivo si sta manifestando già a fine maggio, portando temperature significativamente sopra la media stagionale.

L’Italia si prepara a vivere un finale di maggio dal sapore pienamente estivo, con un quadro meteorologico che sembra anticipare di diverse settimane l’arrivo della stagione più calda. Una vasta circolazione anticiclonica si è ormai consolidata sul Mediterraneo e sta estendendo i suoi effetti anche su buona parte dell’Europa centrale, portando sole, stabilità e temperature molto oltre le medie del periodo. L’anomalia non riguarda soltanto il nostro Paese. Anche il resto d’Europa sta facendo i conti con un’ondata di calore insolita per la fine di maggio: Londra e Parigi hanno già superato i 33 gradi, valori più vicini a pieno luglio che alla primavera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Inferno di fuoco, sta arrivando”. Meteo Italia, caldo estremo in anticipo: le città da bollino rosso

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