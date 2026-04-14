Da Amadeus a Bad Bunny le interviste impossibili immaginate da un gruppo di ragazzi

Un gruppo di adolescenti ha immaginato le interviste impossibili a personaggi di diversa provenienza e epoca, tra cui artisti, cantanti e figure storiche. Hanno scelto di intervistare figure come Annalisa, Fabrizio Romano, Sadie Sink e Zalone, ma anche personaggi come Edith Piaf. Per il Festival Libro Aperto, i ragazzi si sono divisi nel ruolo di giornalisti e hanno pensato a domande e situazioni che coinvolgessero queste personalità.

Annalisa, Fabrizio Romano, Sadie Sink, Zalone e persino Edith Piaf: il Festival Libro Aperto ho chiesto a un gruppo di adolescenti di immaginarsi giornalisti e pensare a un grande personaggio cui fare un'intervista impossibile. Il risultato conferma la distanza che ci separa, ma anche il fatto che viviamo sullo stesso pianeta.🔗 Leggi su Fanpage.it Ai Grammy Awards 2026 artisti contro Trump e ICE, Bad Bunny: “Non siamo animali ma esseri umani”Molti artisti presenti ai Grammy Awards 2026 hanno protestato contro Donald Trump e l'ICE o indossando spillette o attraverso i discorsi pronunciati... Il Volo critica Bad Bunny, Boschetto: “Top mondiale, ma dopo un minuto e mezzo ti rompi i cogli***”Ospiti di Supernova, il videopodcast di Alessandro Cattelan, Ignazio Boschetto de Il Volo ha commentato così Bad Bunny e la sua esibizione al Super...