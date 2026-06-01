Una donna è stata trovata senza vita a Napoli. Sul suo telefono è stato rinvenuto un messaggio d’addio in cui scriveva: “Vado dal mio papà”. La notizia ha scioccato le due comunità coinvolte. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso. La donna, di circa 40 anni, è stata trovata in un appartamento. Le ricerche sono durate ore prima del ritrovamento. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle circostanze.

La città di Napoli e la comunità di Pomigliano d’Arco sono state colpite da una notizia drammatica che ha spento ogni speranza dopo ore di angoscia e ricerche incessanti. Il corpo senza vita ritrovato nella mattinata di lunedì primo giugno presso il Centro Direzionale appartiene purtroppo a Immacolata Panico, la giovane di ventidue anni la cui sparizione era stata denunciata soltanto il giorno precedente. La vicenda ha assunto rapidamente i contorni di una tragedia familiare e sociale che lascia un profondo senso di vuoto, confermando i timori che erano emersi fin dai primi momenti della sua assenza ingiustificata da casa. Il dramma della scomparsa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Immacolata trovata morta a Napoli, il messaggio d’addio alla famiglia: “Vado dal mio papà”

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Immacolata Panico trovata morta a Napoli: aveva mandato un messaggio audio d'addio alla famiglia

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