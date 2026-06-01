Una giovane di 22 anni è stata trovata morta al Centro Direzionale, ore dopo la sua scomparsa nella mattinata di domenica. La ragazza, residente a Pomigliano d’Arco, era scomparsa e familiari e amici avevano diffuso appelli sui social per cercarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La scoperta è avvenuta in un’area pubblica della zona centrale della città.

La giovane di Pomigliano d’Arco era sparita nella mattinata di domenica, familiari e amici avevano lanciato numerosi appelli sui social. Si sono concluse tragicamente le ricerche di Immacolata Panico, la giovane di 22 anni originaria di Pomigliano d’Arco della quale non si avevano più notizie dalla mattinata di domenica 31 maggio. Dopo ore di apprensione e appelli diffusi sui social network, il corpo della ragazza è stato ritrovato nella zona del Centro Direzionale di Napoli, l’area dove si erano concentrate le ricerche nelle ultime ore. La notizia ha sconvolto familiari, amici e l’intera comunità pomiglianese, che da ieri seguiva con speranza gli sviluppi della vicenda nella speranza di un esito diverso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Immacolata Panico trovata morta a 22 anni, era scomparsa da ore: la tragica scoperta al Centro Direzionale

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Napoli, donna trovata morta al Centro Direzionale: è la 22enne Immacolata Panico

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