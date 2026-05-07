Famiglia sparita nel nulla campo base a Tarcento e soccorsi in azione

Nelle prime ore di questa mattina, un punto di coordinamento è stato istituito a Tarcento per gestire le operazioni di ricerca di una famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile. La squadra di soccorso sta lavorando sul campo, con l’obiettivo di individuare la donna e i due ragazzi di 14 e 16 anni. Le autorità continuano le ricerche, senza aver ancora rintracciato i dispersi.

Svolta nelle indagini sulla famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile. Da questa mattina è operativo a Tarcento un posto di comando avanzato per coordinare le operazioni di ricerca della madre e dei suoi due figli di 14 e 16 anni. Le attività sono coordinate direttamente dalla Prefettura.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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