Mercoledì 6 maggio si è spento Ted Turner, noto magnate dei media che ha avuto un ruolo determinante nel mondo del wrestling. La sua attività ha influito profondamente sulla storia della WCW, una delle organizzazioni più importanti del settore. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali aziendali e dai rappresentanti della famiglia. La sua morte segna la fine di un’epoca per il mondo dello sport e dei media.

Si è spento mercoledì 6 maggio Ted Turner, magnate dei media e figura imprescindibile della storia del wrestling moderno. La notizia è stata diffusa da Turner Enterprises e ripresa dalla CNN, l’emittente che lui stesso fondò nel 1980. Aveva 87 anni e da tempo conviveva con la demenza a corpi di Lewy, malattia neurodegenerativa annunciata pubblicamente nel 2018. Secondo quanto trapela, Turner si è spento nella sua abitazione vicino a Tallahassee, in Florida, dopo essere stato ricoverato all’inizio del 2025 per una lieve polmonite. Per il grande pubblico il suo nome resta legato soprattutto al giornalismo televisivo e alla nascita del primo canale all-news della storia.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - È morto Ted Turner: addio al magnate che cambiò la storia del wrestling con la WCW

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